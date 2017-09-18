Тюменские дзюдоисты стали чемпионами России

Представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Дарья Давыдова и Иван Воробьёв завоевали золото в Личном чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит в Нальчике.

Давыдова провела пять победных встреч в разряде до 63 кг. Столько же поединков выиграл Воробьёв в категории до 81 кг, сообщает "Тюмень-дзюдо".

Серебро заслужила Вера Москалюк из Нижневартовска в категории до 78 кг. Такой же результат показал Арам Григорян в финале категории до 66 кг.

Сегодня, 18 сентября, борьба идет в весовых категориях до 48, 52 кг у женщин и до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин. Всего в рамках чемпионата на татами Нальчика выйдут 527 спортсменов из 61 региона страны.