Лидеры российского бизнеса проведут Дни знаний для тюменских предпринимателей

26 и 27 сентября в Тюмени состоится V федеральный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей". Эксперты федерального уровня и лидеры российского бизнеса на восьми тематических площадках рассмотрят самые современные тренды и решения в области менеджмента, маркетинга и продаж, финансов, лидерства, отношений с государством с учётом особенностей малого и среднего бизнеса Тюменской области. Ожидается участие в работе форума Губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Первый день форума будет посвящён стратегиям развития в новой экономике: курс и структурные преобразования, виртуальная реальность, партнёрство.

Второй день форума максимально богат на тематические площадки, где предприниматели в живом диалоге обсудят лучший опыт российского бизнеса и ключевые тенденции. День завершится нон-стоп выступлением сильнейших экспертов, будут представлены главные идеи и итоги общения.

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Лариса Невидайло:

"Дни знаний для предпринимателей", организуемый Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Правительством Тюменской области, – это уникальная открытая образовательная и коммуникативная платформа для бизнеса. Создание актуальной практической образовательной площадки для настоящих предпринимателей, а также обеспечение открытого диалога власти и представителей бизнес-сообщества - в этом миссия форума".

Ожидается, что в форуме примут участие около 1500 человек.

Мероприятие пройдет в Тюменском технопарке. Подробная программа и обязательная регистрация на сайте форума.