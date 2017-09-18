В крупных торговых центрах Тюмени пройдут бесплатные концерты классической музыки

Перед началом нового концертного сезона Тюменский филармонический оркестр подарит горожанам два выступления. 22 сентября в 20:00 мы услышим сочинения выдающихся композиторов в торгово-развлекательном центре "Сити Молл" (улица Тимофея Чаркова, 60), а вечером 23 сентября в это же время оркестр представит концертную программу в ТРЦ "Кристалл" (улица Дмитрия Менделеева, 1А).

Предстоящие концерты – это не только возможность познакомиться с оркестром, но и насладиться искусством в непринужденной обстановке. Посетители центров услышат популярные произведения Свиридова, Чайковского, Россини, Штрауса и Хачатуряна.

В это же время можно будет купить билеты на концерты предстоящего сезона в кассе Тюменского концертно-театрального объединения, которая будет размещаться неподалеку от импровизированной сцены.