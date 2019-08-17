Концерт симфонического оркестра собрал на набережной тысячи зрителей

Фото Елены Евстигнеевой

В честь юбилея Тюменской области симфонический оркестр 16 августа дал концерт на специально смонтированной плавучей сцене. По количеству спецэффектов и зрителей это событие стало самым масштабным и ярким в истории творческого коллектива.

Чтобы послушать классическую музыку, горожане задолго до первых аккордов занимали места на скамейках, парапетах и склонах. В концерте прозвучали увертюра к опере "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Венгерский танец" Иоганнеса Брамса, арии "Сегидилья" и "Кабанера" из оперы "Кармен". полька "Гром и молния" Иоганна Штрауса, "O sole mio" Эдуардо ли Капуа, а также русские романсы и народные песни в исполнении оперных певцов. Все песни и музыкальные композиции сопровождались эффектным лазерным шоу, сообщает ИА "Тюменская линия".

Сюрпризом для всех прозвучал гимн области - песня Игоря Корнилова "Земля надежды", в которой "Бьет фонтаном югорская нефть, и по трубам идет газ Ямала, и тайгу твою не обозреть, и отроги седого Урала, а на юге Тюмени хлеба колосятся и лето бушует, край мой - ты и любовь, и судьба, и другой уже точно не будет".