5 апреля профессиональный праздник у тюменских неонатологов

Более сорока неонатологов работают в Тюменском перинатальном центре. Это самые первые врачи в жизни человека. Неонатолог осматривает ребенка сразу после рождения и наблюдает за ним первые четыре недели жизни.

Наталья Тюрина, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1, рассказывает: "В этот период мы стараемся максимально привлекать к выхаживанию родителей, особенно важно это для малышей с экстремально низким весом. И грудное молоко, и посещение мамы и папы, их микрофлора, которая насыщает ребенка. Обязателен тактильный контакт, родители разговаривают, поют песни своим малышам".

27 неонатологов и 17 реаниматологов-неонатолога трудятся сегодня в Тюменском Перинатальном центре. Все преждевременные роды направляются только в Перинатальный центр, поэтому педиатрическая служба состоит из нескольких отделений: Два отделения новорожденных, два отделения реанимации новорожденных, отделение патологии новорожденных (2-й этап выхаживания, где детки могут находиться до полугода) и Дистанционный реанимационно-консультативный центр новорожденных. Руководит слаженной работой этих подразделений Михаил Фомичев, врач анестезиолог-реаниматолог с огромным опытом, - сообщает Татьяна Лебедева, пресс-секретарь Перинатального центра (г. Тюмень).