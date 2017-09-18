Победитель караоке-турнира "Лучший голос Тюмени" сможет записать песню

Первый городской караоке-турнир "Лучший голос Тюмени" состоится 1 октября в самом вкусном караоке-клубе "AvenЮ". Победитель получит возможность записать песню на базе студии звукозаписи. Специальный гость - жизнерадостная звезда интернета и инстаграма София Броян.

Принять участие смогут жители областной столицы: вокальные солисты и группы, певческие дуэты, а также непрофессиональные исполнители и любители пения.

Организатором и инициатором масштабного конкурса по выбору лучшего голоса Тюмени стал информационно-развлекательный проект "Афиша Тюмень" при поддержке караоке-клуба "AvenЮ". Участником может стать любой желающий тюменец старше 14 лет или коллектив, для этого необходимо вступить в паблик https://vk.com/afisha_kto и прислать заявку в сообщения группы. В заявке необходимо указать ФИО одного или нескольких участников, возраст, место работы или учебы, контактный телефон. Менеджер обработает Вашу заявку и свяжется с Вами. Приём заявок будет закрыт 28 сентября.

Единственный тур будет проходить 1 октября, начало в 15:00. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, в которое войдут представители СМИ, профессиональные вокалисты, видные деятели в области культуры и искусства, общественные деятели. Они будут определять победителя по общепринятым критериям: вокал, артистизм, сложность выбранного материала.Разрядит атмосферу конкурсной борьбы юмором и своей невероятной харизмой специальный гость - звезда интернета и инстаграма София Броян.

Все финалисты получат почетные грамоты и дипломы, специальные призы и призы зрительских симпатий от партнеров и спонсоров турнира. Победители будут награждены памятными кубками. Главный приз - возможность записать песню на базе студии звукозаписи, а также крутой приз от проекта "Афиша Тюмень"!

Приглашаем компании и СМИ стать партнерами проекта "Лучший голос Тюмени". По всем вопросам можно обращаться к менеджеру проекта 8-982-965-02-14 (Оксана).