Тюмень за день: 14 сентября

Тюменская бизнесвумен оказалась в эпицентре урагана "Ирма". Все обошлось
В самом центре разрушительного урагана "Ирма" - в американском штате Флорида - оказалась тюменская предпринимательница Юлия Денеко. Она испытала на себе силу и мощь стихии и делится впечатлениями.
В Тюменской области начался отопительный сезон
Специалисты компании "Тепло Тюмени" готовятся к запуску всех эксплуатируемых котельных региона. С 18 сентября потеплеет в жилых домах и объектах бытового назначения Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска.
Стартовала продажа билетов на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН
Билеты на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН, который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 23 сентября, уже поступили в продажу.
В Тюмени открыли одну из ключевых дорожных развязок
Рабочее движение по новой развязке на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского в Тюмени открыли сегодня, 14 сентября.
В Тюмени разыскивают жертв мебельного мошенника
Тюменская полиция ищет пострадавших от действий мужчины, подозреваемого в мошенничестве. Предполагается, что 31-летний тюменец убеждал доверчивых клиентов, что изготавливает под заказ корпусную мебель. Получив предоплату, он переставал выходить на связь и не исполнял взятые на себя обязательства.
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