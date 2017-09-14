Тюмень за день: 14 сентября

Тюменская бизнесвумен оказалась в эпицентре урагана "Ирма". Все обошлось

В самом центре разрушительного урагана "Ирма" - в американском штате Флорида - оказалась тюменская предпринимательница Юлия Денеко. Она испытала на себе силу и мощь стихии и делится впечатлениями.

В Тюменской области начался отопительный сезон

Специалисты компании "Тепло Тюмени" готовятся к запуску всех эксплуатируемых котельных региона. С 18 сентября потеплеет в жилых домах и объектах бытового назначения Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска.

Стартовала продажа билетов на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН

Билеты на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН, который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 23 сентября, уже поступили в продажу.

В Тюмени открыли одну из ключевых дорожных развязок

Рабочее движение по новой развязке на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского в Тюмени открыли сегодня, 14 сентября.

В Тюмени разыскивают жертв мебельного мошенника

Тюменская полиция ищет пострадавших от действий мужчины, подозреваемого в мошенничестве. Предполагается, что 31-летний тюменец убеждал доверчивых клиентов, что изготавливает под заказ корпусную мебель. Получив предоплату, он переставал выходить на связь и не исполнял взятые на себя обязательства.