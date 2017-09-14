Стартовала продажа билетов на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН

Билеты на полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН, который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 23 сентября, уже поступили в продажу.

Их можно приобрести во Дворце творчества и спорта "Пионер" по адресу: ул. Челюскинцев, 46, каб. 211, с 10:00 до 19:00.

Бронирование доступно на странице Региональной лиги "ЗАПСИБ" в соцсети "ВКонтакте". Цена билетов составляет от 150 до 300 рублей. Забронированные билеты необходимо выкупить до 20 часов 22 сентября. Билеты можно приобрести и непосредственно перед игрой с 17:30 у входа в зрительный зал. Елси возникли вопросы, обращайтесь по телефону: 8-929-266-38-38 (Анастасия).

Напомним, по итогам двух четвертьфинальных игр в 1/2 пробились семь команд, представляющих Тюменскую область, Челябинск, Курган и Ярославль. В финал выйдет четыре команды. К ним присоединится команда-победительница лиги "Тюмень" (подразделения лиги "ЗАПСИБ"). Чемпион сезона региональной лиги "ЗАПСИБ" отправится в Сочи, где примет участие в Международном фестивале команд КВН "КиВиН".