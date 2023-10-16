Детские команды КВН приглашают в новый сезон "Пионер-Лиги"

Фестиваль областной "Пионер-Лиги" КВН Тюменского регионального представительства Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН пройдте в "Пионере" 11 ноября, поучстовать в нем могут команды из ретяб в возрасте от 6 до 18 лет.

Для участия в фестивале надо собрать команду весёлых и находчивых друзей, подготовить конкурс "Приветствие" на 4,5 минуты и подать онлайн-заявку до 1 ноября 2023 года.

По итогам фестиваля будет сформирован состав команд на сезон "Пионер-Лиги" 2023-2024 года. Напомним, что победитель сезона награждается сертификатом на поездку в г. Анапу на XIII Международный фестиваль Детских команд КВН Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН в сентябре 2024 года.