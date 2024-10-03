В Осеннем Кубке КВН примут участие семь лучших тюменских команд

Осенний Кубок КВН среди особенных участников – одно из главных социокультурных мероприятий октября. Ежегодно Кубок собирает на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" сильнейшие сборные команды Тюменской области. в этом году он продет 6 октября.

В финальной игре примут участие победители областного весеннего фестиваля, а также команды, которые по решению членов жюри получили возможность выступить в финале. На сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" встретятся "Хурма" (Тюмень, Восточный АО), "МамАзонки" (Тюмень, Ленинский АО), "Сделано в Сибири" (Тюменский район), "Кроссворд" (Ишимский район), "Князи" (Сорокинский район), "Единые" (Заводоуковский ГО), "TOPchik" (Тобольск).

Коллективы выступят в трех конкурсах: "Приветствие", "Импровизация" и "Знакомый сюжет". Кроме того, по решению жюри будут награждены участники в номинациях "Лучшая шутка", "Лучшая актриса" и "Лучший актёр".

Победитель фестиваля получит путевку на финальный этап интегрированной лиги особого статуса Международного союза игр КВН "СВОЯ лига ВОИ", который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.