В Тюмени проведут всероссийский кубок студенческих команд КВН

Всероссийский кубок студенческих команд КВН "Юмор на Туре" пройдет 11 декабря в 19:00 в концертном зале "Золотые ворота Сибири", призовой фонд для юмористов составил 200 тысяч рублей.

Ведущим игры станет участник команды КВН "Борцы", чемпион высшей лиги КВН, актер кино Рухин Магеррамов, редакторами — участник высшей лиги КВН в составе команды "Волжане — СамГТУ", креативный продюсер проектов Medium Quality Production Роман Умудов и капитан команды КВН "Сборная Забайкальского края", чемпион высшей лиги КВН 2021 года в составе команды "Неудержимый Джо" Дмитрий Блохин.

Подробности о событии и другую информацию можно найти в сообществе "Юмор на Туре" во ВКонтакте.

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