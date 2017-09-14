В Тюмени открыли одну из ключевых дорожных развязок

14:32 14 сентября 2017
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t-l.ru

Рабочее движение по новой развязке на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского в Тюмени открыли сегодня, 14 сентября.

Строительство путепровода было начато в октябре 2016 года и завершены на два года раньше запланированного срока.

Открывая важный объект, губернатор Тюменской области Владимир Якушев особо отметил слаженную и качественную работу сотрудников ТОДЭП и Мостострой-11. Досрочно сдать объект подрядчики смогли благодаря высокому профессионализму специалистов, работе в команде и эффективному взаимодействию всех компаний, в том числе чьи коммуникации находятся на данном участке.

Данный объект, представляющий собой эстакаду над кольцом, возведен по аналогии с развязкой на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского. Общая протяженность дороги вместе со съездами составляет 5,08 км, длина прямого хода превышает 1,8 км, длина путепровода с четырьмя полосами движения - более 0,5 км.

В рамках проекта обустроены надземные пешеходные переходы и велодорожки, установлены шумозащитные экраны. Спроектирована развязка с учетом перспективной возможности устройства прямого хода по ул. Пермякова в обход Ожогино и Патрушева с развязкой на Червишевском тракте.

Теги: строительство , Владимир Якушев , Мостострой-11 , мост , дороги
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