В Тюмени разыскивают жертв мебельного мошенника

Тюменская полиция ищет пострадавших от действий мужчины, подозреваемого в мошенничестве.

Предполагается, что 31-летний тюменец убеждал доверчивых клиентов, что изготавливает под заказ корпусную мебель. Получив предоплату, он переставал выходить на связь и не исполнял взятые на себя обязательства.

В настоящее время фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В ходе работы сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к нескольким преступным эпизодам. Есть основания полагать, что число потерпевших больше.

"Всех, кто пострадал от действий злоумышленника либо обладает какой-либо информацией, просят обращаться в органы внутренних дел по телефону: 8 919 957 50 10 (оперуполномоченный УУР УМВД России по Тюменской области)", - обоащается к жителям города полиция.