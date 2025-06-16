Житель Ишима перевел мошенникам 3,8 млн рублей

11:42 16 июня 2025
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Житель Ишима самостоятельно перевел мошенникам 3,8 млн рублей, возбуждено уголовное дело, за ходом и результатами его расследования следит Ишимская межрайонная прокуратура.

По данным следствия пострадавшему звонили неизвестные на сотовый телефон с различных абонентских номеров, представившись сотрудниками инвестиционной компании, они предложили "клиенту" дополнительный заработок.

В целом за неделю выявлено 97 пострадавших, вместе они потеряли более 39 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: Ишим , мошенничество , прокуратура
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