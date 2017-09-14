Тюменская бизнесвумен оказалась в эпицентре урагана "Ирма". Все обошлось

В самом центре разрушительного урагана "Ирма" - в американском штате Флорида - оказалась тюменская предпринимательница Юлия Денеко. Она испытала на себе силу и мощь стихии и делится впечатлениями.
На своей странице в facebook она пишет: "Нас постоянно держали в курсе всего происходящего, и все удалось пережить спокойно и без стрессов. Дойдя до Флориды ураган снизил категорию с пятой до второй, поэтому всё осталось целым. Пострадали некоторые пальмы, молодые деревья, ветки, фонарные столбы и некоторые дорожные знаки. Местами нет света. Но в целом, в других местах такие разрушения часто бывают и без урагана."
Напомним, что ураган "Ирма" стал самым мощным за последнее 10 лет в атлантическом регионе. В Соединенных Штатах Америки и странах Карибского бассейна ураган убил более 50 человек, ущерб от него насчитывает десятки миллиардов долларов.
Юлия делится со своими читателями следующими выводами:
1. Когда готов к чему-то негативному, полностью экипировался, и знаешь, что будешь делать при самом негативном исходе - неприятности переживаются гораздо легче.
2. Неприятности являются неприятностями только в зависимости от точки зрения, дети были в восторге от происходящего. Поэтому нужно во всем стараться видеть хорошее, и главное - не паниковать.
3. НЕ ПАНИКОВАТЬ! Паника распространяется быстрее самого урагана, если начинается паника, это наносит больше вреда, чем само происшествие, люди не соображают, что делают, поэтому нужно сохранять максимальное спокойствие и стараться организованно справляться со стихией, и быть готовым помочь другим.
4. Давать постоянно людям актуальную и правдивую информацию, чтобы не распространялись слухи.
5. НЕ смотреть телевизор, новости пытаются усугубить ситуацию, преподнести в ещё более ужасном свете все происходящее, чтобы посеять побольше паники.
6. Важно подготовить все необходимое и создать безопасные условия не только для себя но и для соседа, любого знакомого и незнакомого человека.
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