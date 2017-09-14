В Тюменской области начался отопительный сезон

Специалисты компании "Тепло Тюмени" готовятся к запуску всех эксплуатируемых котельных региона.

С 18 сентября потеплеет в жилых домах и объектах бытового назначения Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Главы муниципалитетов подписали соответствующие документы. В частности, в Ялуторовске отопление уже подано во все объекты социально-культурно назначения.

На обеспечение температурного и гидравлического режимов в системах потребуется несколько дней. Энергетики провели наладку и регулировку оборудования. Аналогичные работы обязаны провести и учреждения, управляющие компании, собственники частных домов.

Постановления о начале отопительного сезона в Тюмени и Ишиме пока не подписаны.