В Тюменской области начался отопительный сезон

11:02 14 сентября 2017
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mzk42.ru
| Фото: mzk42.ru

Специалисты компании "Тепло Тюмени" готовятся к запуску всех эксплуатируемых котельных региона.

С 18 сентября потеплеет в жилых домах и объектах бытового назначения Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска. Главы муниципалитетов подписали соответствующие документы. В частности, в Ялуторовске отопление уже подано во все объекты социально-культурно назначения.

На обеспечение температурного и гидравлического режимов в системах потребуется несколько дней. Энергетики провели наладку и регулировку оборудования. Аналогичные работы обязаны провести и учреждения, управляющие компании, собственники частных домов.

Постановления о начале отопительного сезона в Тюмени и Ишиме пока не подписаны.

Теги: Ишим , отопительный сезон , Тепло Тюмени , Заводоуковск , Ялуторовск
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