Отопительный сезон в Тюмени начнется с понедельника

13:23 20 сентября 2024
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Середина сентября — традиционная пора для начала отопительного периода. По результатам заседания штаба по функционированию коммунального комплекса города, где обсуждался главный вопрос — готовность к зиме, и с учетом прогноза погоды на предстоящие дни принято решение о запуске отопления с 23 сентября, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. 

Подача тепла будет осуществляться постепенно, в течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения. Управляющие компании должны за эти выходные подготовить инженерные коммуникации жилых домов к его приёму.

Теги: администрация Тюмени , Максим Афанасьев , отопительный сезон
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