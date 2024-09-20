Отопительный сезон в Тюмени начнется с понедельника

Середина сентября — традиционная пора для начала отопительного периода. По результатам заседания штаба по функционированию коммунального комплекса города, где обсуждался главный вопрос — готовность к зиме, и с учетом прогноза погоды на предстоящие дни принято решение о запуске отопления с 23 сентября, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Подача тепла будет осуществляться постепенно, в течение недели будет проводиться регулировка системы теплоснабжения. Управляющие компании должны за эти выходные подготовить инженерные коммуникации жилых домов к его приёму.