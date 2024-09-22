В Уватском районе начался отопительный сезон



Отопительный сезон в первом в Тюменской области стартова в Уватском районе.

- Пусконаладочные процессы пройдут поэтапно, в течение 5 дней, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Выполнены ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. В течение августа-сентября с сотрудниками нашего коммунального предприятия объехали уватские поселения. Особое внимание уделили котельным и готовности отопительных систем. На всех основных объектах проведена диагностика, ревизия оборудования, промывка, чистка и опрессовка котлов.

В районном центре, селе Уват, работы полностью завершены, котельные готовы к теплоснабжению, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

- На основных сетях и в котельных подготовка к холодам завершена. В частности в Красном Яре заменили подающий нефтепровод и водогрейный котёл. Вообще объём работ весной-летом был выполнен большой. В сёлах района заменили насосы на водозаборах, отремонтировали станции водоочистки и водонапорные башни. Частично меняли, а также проводили профилактику на сетях ЖКХ, протяженность которых сейчас составляет около 70 километров, - рассказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.