Готовность ЖКХ Тюменской области к зиме превышает 98%

12:29 25 сентября 2024
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Готовность жилищно-коммунального комплекса Тюменской области к зиме составляет 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства.

На Тюменских и Тобольской ТЭЦ проведены ремонтно-профилактические работы на генерирующем и теплофикационном оборудовании. К работе в зимних условиях подготовлены более 1 300 котельных. Сформированы нормативные запасы резервных видов топлива. Капитально отремонтированы и реконструированы почти 29 км тепловых сетей. Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет завершена до 1 ноября.

Обеспечена готовность к зимним условиям более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Проведены работы по замене 38 км водопроводных и 14 км канализационных сетей;

Выполнены работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч км электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций.

Директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев:

На особом контроле Правительства Тюменской области находится исполнение плана технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, утвержденного решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Реконструкция и строительство электросетевых объектов осуществляются в установленные сроки.

Теги: ЖКХ , отопительный сезон , правительство Тюменской области , Семен Тегенцев
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