Готовность ЖКХ Тюменской области к зиме превышает 98%

Готовность жилищно-коммунального комплекса Тюменской области к зиме составляет 98,5%, отопительный сезон начался во всех муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства.

На Тюменских и Тобольской ТЭЦ проведены ремонтно-профилактические работы на генерирующем и теплофикационном оборудовании. К работе в зимних условиях подготовлены более 1 300 котельных. Сформированы нормативные запасы резервных видов топлива. Капитально отремонтированы и реконструированы почти 29 км тепловых сетей. Проверка готовности теплоснабжающих организаций будет завершена до 1 ноября.

Обеспечена готовность к зимним условиям более 800 объектов водоснабжения и почти 400 объектов водоотведения. Проведены работы по замене 38 км водопроводных и 14 км канализационных сетей;

Выполнены работы по обслуживанию и текущему ремонту 36 тысяч км электрических сетей и более 11 тысяч трансформаторных подстанций.

Директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семен Тегенцев: