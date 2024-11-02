Светлана Иванова: новый отопительный сезон в Тюмени начался благополучно

Депутаты на очередном заседании Тюменской городской думы заслушали отчет администрации города о готовности систем жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем сезоне.

В этом году при подготовке к отопительному периоду работы велись на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, в том числе на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в 83 котельных 6 подкачивающих насосных станциях, 184 центральных тепловых пунктах и на 880 км тепловых сетей. Выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 17 км. Внепланово отремонтировано три участка теплотрасс, наиболее аварийных в прошлом сезоне. "Теплоснабжающие организации справились со всеми поставленными задачами", - подчеркнул глава города Максим Афанасьев.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что тема ЖКХ всегда в центре внимания тюменцев. "Город благополучно вошел в очередной отопительный сезон. До наступления холодов была проведена масштабная работа по ремонту, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ, в которой приняли участие все сетевые организации. В этом году оценка готовности домов прошла с видеофиксацией. Жилищный фонд Тюмени охватывает 3 752 многоквартирных дома, 99,7 % из них получили паспорта готовности, остальные — в стадии завершения оформления. Над данным вопросом продуктивно поработала вся команда администрации Тюмени", — резюмировала Светлана Иванова.