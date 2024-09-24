Тепло в дома заречных микрорайонов и центра Тюмени обещают дать во вторник

Отопительный период в Тюмени начался 23 сентября, по итогу первого дня тепловая энергия для нужд отопления подана более 1 800 потребителям АО "УСТЭК" в жилые районы Войновка, Ново-Патрушево, восточные микрорайоны, Тура, КПД и другие, во вторник тепло обещают дать в заречные микрорайоны, часть центра города и район Дома печати.

"В результате тепловых расширений при переходе системы в отопительный режим выявляются неплотности как на внутридомовом оборудовании, так и на распределительных тепловых сетях. Обслуживающими организациями принимаются оперативные меры по устранению выявленных дефектов. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме. На сегодня планируется продолжение запуска потребителей в контуре ТЭЦ-1 — это заречные микрорайоны, часть центра города и район Дома печати, кроме того, продолжается перевод котельных в отопительный режим работы", - сообщили в администрации города.

К концу вторника отопление планируют включить в общей сложности у более 2 600 потребителей. Ход запуска и своевременное устранение выявленных дефектов находится на ежедневном контроле муниципальных властей.