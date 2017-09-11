Тюмень за день: 11 сентября

На этой неделе в Тюмени потеплеет

За окном дождь и холод, но многие тюменцы мечтают о приходе бабьего лета. По прогнозу виртуальных синоптиков, вторая половина этой недели будет теплой.

Музейный комплекс приглашает на семейный конкурс поделок

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает детсады, дошколят и их родителей принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества "Красота!", сообщили в пресс-службе учреждения.

В Тюмени пройдет полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН

Полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН пройдет 23 сентября на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46). Семь команд из разных городов будут бороться за путевку в финал. Начало игры - в 19:00.

В Тюменской филармонии - осенняя ярмарка абонементов

Тюменская государственная филармония подготовила для зрителей ярмарку абонементов. Любители классической музыки, программ для детей, хореографического направления, концертов органной музыки могут собрать свою коллекцию концертов в один абонемент со скидкой 15%. Ярмарка проходит до 13 сентября.

"Афиша Тюмень" подарит счастливчику билеты на концерт "Ленинграда"

Тюменцы имеют возможность бесплатно попасть на юбилейный концерт группы "Ленинград" под предводительством Сергея Шнурова, который состоится во Дворце спорта 1 ноября. Сообщество "Афиша Тюмень" объявило о розыгрыше билетов в своей группе "ВКонтакте".