На этой неделе в Тюмени потеплеет

За окном дождь и холод, но многие тюменцы мечтают о приходе бабьего лета. По прогнозу виртуальных синоптиков, вторая половина этой недели будет теплой.

Сегодня, 11 сентября, пройдет дождь, температура воздуха составит до 8 градусов выше нуля. Завтра ожидается такая же погода. В среду осадков не ожидается, будет немного потеплее – до плюс 11.

Начиная с четверга ожидается потепление, хотя дожди, как обещают синоптики, не прекратятся. Воздух 14 сентября прогреется до 19 градусов. В пятницу – до плюс 20. В субботу максимальная температура воздуха составит 21 градус, воскресенье – плюс 16.