Музейный комплекс проводит семейный конкурс поделок

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает детсады, дошколят и их родителей принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества "Красота!", сообщили в пресс-службе учреждения.

Конкурсная программа включает в себя следующие номинации: "Чудеса природы", "Мой родной город Тюмень" и "Животные и растения Красной книги Тюменской области"

Для начала ребята посетят "Уроки любования", смастерят на занятиях или дома книжку-малышку и представят свои работы на выставке в группе. После этого пройдет отбор поделок для участия в музейном конкурсе. Победителей ждут призы и почётные грамоты.

Поделки принимаются с 1 по 20 ноября по адресу: ул. Советская, 63, каб. 110, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Предварительный звонок: 45-35-91.