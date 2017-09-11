Музейный комплекс проводит семейный конкурс поделок

Музейный комплекс имени Ивана Словцова приглашает детсады, дошколят и их родителей принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества "Красота!", сообщили в пресс-службе учреждения.
Конкурсная программа включает в себя следующие номинации: "Чудеса природы", "Мой родной город Тюмень" и "Животные и растения Красной книги Тюменской области"
Для начала ребята посетят "Уроки любования", смастерят на занятиях или дома книжку-малышку и представят свои работы на выставке в группе. После этого пройдет отбор поделок для участия в музейном конкурсе. Победителей ждут призы и почётные грамоты.
Поделки принимаются с 1 по 20 ноября по адресу: ул. Советская, 63, каб. 110, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Предварительный звонок: 45-35-91.
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