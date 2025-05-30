В Ишиме украдены дорожные знаки, половину уже не вернуть

В Ишиме неизвестный похитил две стойки с дорожными знаками, причинив ущерб более 15 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого — 29-летнего жителя деревни Зырянка, который уже имел судимости. Мужчина признал свою вину и рассказал, что, проезжая по улице, заметил стойки с дорожными знаками на обочине и решил их забрать. Одну из стоек он сдал в пункт приема металла, а второй дорожный знак был изъят полицией и вскоре вернется к законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.