В Тюмени пройдет полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного союза КВН

Полуфинал Региональной лиги "ЗАПСИБ" Международного Союза КВН пройдет 23 сентября на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46). Семь команд из разных городов будут бороться за путевку в финал. Начало игры - в 19:00.

Второй сезон Региональной лиги "ЗАПСИБ" стартовал в марте 2017 года. На весеннем фестивале жюри определило 12 команд, которые прошли в четвертьфинальные игры. По итогам двух конкурсных дней в полуфинал пробились семь команд:

"Красная фурия" (Ярославль),

"Тихий омут" (Омутинский район),

Команда ЮУрГУ "Трактор" (Челябинск),

Девичья сборная ЮУрГУ (Челябинск),

"Джентльмены удачи" (Курган),

"Рок звезда" из ТюмГУ (Тюмень),

Сборная ГАУСЗ (Тюмень).

Как сообщили в пресс-службе "Пионера", в полуфинале участников и зрителей ждут новые искрометные шутки, яркие музыкальные номера, море таланта и юмора. Веселым и находчивым предстоит пройти три конкурса: традиционное приветствие, "разминку", которая считается одним из самых сложных конкурсов, так как предполагает импровизацию, и музыкальный конкурс.

По итогам выступлений в финал выйдет четыре команды, к ним также присоединится команда-победительница лиги "Тюмень" (подразделения лиги "ЗАПСИБ").

Сейчас команды вовсю готовятся к полуфиналу, чтобы отлично выступить и удивить зрителей и жюри. Задача квнщиков – попасть в финал, где они смогут побороться за чемпионство. Мотивация серьезная: победитель сезона региональной лиги "ЗАПСИБ" отправится в Сочи, где примет участие в Международном фестивале команд КВН "КиВиН".

Напомним, чемпионом региональной лиги "ЗАПСИБ" в 2016 году стала команда "Наполеон Динамит" (Тюменская область). По итогам XXVIII Международного фестиваля команд КВН "КиВиН – 2017" они обеспечили себе выход в Высшую лигу-2017 и Международный музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН-2017" в Светлогорске.