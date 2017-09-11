"Афиша Тюмень" подарит счастливчику билеты на концерт "Ленинграда"

Тюменцы имеют возможность бесплатно попасть на юбилейный концерт группы "Ленинград" под предводительством Сергея Шнурова, который состоится во Дворце спорта 1 ноября. Сообщество "Афиша Тюмень" объявило о розыгрыше билетов в своей группе "ВКонтакте".

Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно быть подписчиком группы и сделать репост конкурсной записи. Организаторы определят победителя с помощью специального приложения. Счастливчик получит два билета на концерт легендарной группы и сможет разделить свою радость с близким человеком.

"Ленинград" известен своими эксцентричными песнями. К своему 20-му юбилею группа накопила неправдоподобное количество хитов и вырвалась за пределы любого из жанров. Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы.

Билеты на концерт можно приобрести онлайн или оформить заказ по телефону (3452) 60-80-97, а также в кассах города. Отметим, билетов на главное шоу осени остается все меньше!

Проект "Афиша Тюмень" призван генерировать информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона и в перспективе стать самой крупной и популярной площадкой для освещения культурной жизни в Тюмени и Тюменской области.