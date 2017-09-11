В Тюменской филармонии проходит осенняя ярмарка абонементов

Тюменская государственная филармония подготовила для зрителей ярмарку абонементов. Любители классической музыки, программ для детей, хореографического направления, концертов органной музыки могут собрать свою коллекцию концертов в один абонемент со скидкой 15%. Ярмарка проходит до 13 сентября.

17 лет каждый осенний, весенний и летний сезон стартует ярмарка. "Я абонементы покупаю уже 14 лет, люблю классическую музыку. Теперь у меня подрос племянник, который со мной посещает концерты и джазовых исполнителей. Являясь обладателем скидочной карты, я вхожу в Союз друзей филармонии и могу выбрать для себя личный абонемент, где могу совместить 7-8 концертов по индивидуальным предпочтениям", - отметила любитель органной музыки Наталья Трофимова.

Тюменцам будет интересно и выгодно вступить в Союз друзей филармонии, ведь у них есть возможность получить скидку. Для этого нужно заполнить анкету и получить карту с уже действующий скидкой, которая будет являться накопительной.

Начальник отдела продаж Тюменской государственной филармонии Наталья Нагикова с радостью приглашает всех в новый концертный сезон 2017/18 года, где уже подготовлены самые долгожданные премьеры:

"Концертный зал имени Юрия Гуляева обновлён, он будет ждать всех гостей чистым, свежим, светлым, помолодевшим. Также мы приглашаем всех 11 сентября в 19:00 в органный зал на встречу с директором филармонии и художественными руководителями коллективов. Здесь Вы услышите все то, что ожидает в новом сезоне, сможете побывать на небольшом концерте, который мы подготовили".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.