Тюмень за день: 6 сентября

В Тюменской области принят закон, защищающий интересы обманутых дольщиков

Согласно закону, региональное правительство выберет инвестора, который предоставит в собственность субъекта РФ не менее 36 тысяч квадратных метров жилья в новых, сданных в эксплуатацию домах в Тюмени и Тюменском районе. Эти квартиры будут безвозмездно переданы тем участникам долевого строительства, дома которых не могут быть достроены.

Волейболистка Елизавета Котова встретится с тюменскими поклонниками

Воспитанники спортшкол Тюмени, тренеры и студентам института физкультуры и спорта Тюменского государственного университета 6 сентября смогут задать вопросы и пообщаться с российской волейболисткой Елизаветой Котовой.

В августе на свет появились 1 334 новых тюменца

В последний месяц лета тюменские семьи пополнились на 1 334 младенцев: 678 девочек и 656 мальчиков. Если посчитать среднестатистическую цифру - врачи приняли по 41 родам в день.

В ТюмГУ открывается центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric

Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric создан на базе Тюменского государственного университета в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом, компаниями "Мицубиси Электрик (РУС)" и "Тюмень Прибор", подписанного в начале этого года.

Врач ФЦН Тюмени рассказал о важности ранней диагностики рака у детей

Причины возникновения онкологических заболеваний у детей на сегодняшний день достоверно не определены. Плохая экология, воздействие радиации, наследственность – все это лишь факторы риска, но сказать, что именно спровоцировало болезнь нельзя. Но важно как можно раньше диагностировать заболевание для дальнейшего успешного лечения.