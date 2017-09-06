Волейболистка Елизавета Котова встетится с тюменскими поклонниками

Воспитанники спортшкол Тюмени, тренеры и студентам института физкультуры и спорта Тюменского государственного университета 6 сентября смогут задать вопросы и пообщаться с российской волейболисткой Елизаветой Котовой.

Лиза является серебряным призером чемпионата мира по волейболу среди женских молодежных команд, двукратной чемпионкой Европы по волейболу среди молодежных команд, победительницей волейбольного турнира в рамках Всемирной летней Универсиады.

Встреча, а также пресс-конференция с журналистами начнется в 15:00 в актовом зале института (Пржевальского, 37).

Отметим, чемпионкой Европы воспитанница тюменского волейбола Котова стала в составе национальной дружины среди девушек не старше 1998 года рождения. Сейчас Елизавета завершает спортивные сборы в родной Тюмени и уже в эту пятницу покинет город.