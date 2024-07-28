В Тюмени запускают новый спортивный проект по реабилитации участников боевых действий

Тюменский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с областной общественной организацией "Совет ветеранов спецназа и разведки" запускают новый спортивный проект по реабилитации участников боевых действий средствами адаптивной физической культуры и спорта. Планируется организовать для ветеранов регулярные тренировки по настольному теннису и волейболу сидя.

В помещении на ул. Пристанской, 12 установят теннисные столы. Занятия начинаются со следующей недели. Идет поиск зала для игры в волейбол сидя. Это новый вид спорта, причем довольно увлекательный, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Тюменские ветераны впервые сыграли в волейбол сидя в прошлом году на Кубке Защитников Отечества, который проходил в Уфе. И это был самый азартный вид спорта для участников и зрителей. Это тот же волейбол, только спортсмены играют сидя на полу. Тренировки по настольному теннису и волейболу сидя завершатся серией турниров.