Тюменские волейболистки на 12 строчке турнирной таблицы чемпионата России

В Тюмени прошел четвертый тур чемпионата России среди женских команд Высшей лиги "А" по волейболу. На домашнем поле тюменская команда Виталия Орлова сыграла против коллективов из Курской и Липецкой областей - наши девушки одержали две победы из четырех.

Лучшими игроками в тюменской команде признали Софью Бухановскую и Нину Девяткову.

За эту игру "Тюмень" сумела подняться на 12 строчку в турнирной таблице и заработать шесть очков.

" Задачей четвертого тура было одержать две победы, с чем мои спортсменки успешно справились. Хорошо отработали приемы, игра прошла легче, потому что у связующего игрока есть возможность активно задать темп, от чего доигровщикам проще нападать на разорванном блоке. В дальнейшем будем стараться больше работать над приемами и ошибками, а также заострим внимание над страховкой своих нападающих", - отметил старший тренер команды "Тюмень" Виталий Орлов.

Пятый тур тюменские волейболистки проведут в Екатеринбурге с 20 по 24 ноября.