Молодой водитель в Тюмени устроил массовое ДТП из-за неправильной скорости на мокрой трассе

19-летний тюменец повредил свою "Тойоту Короллу" и стоявшие на парковке "Ладу", "Ниссан", "Газель" из-за того, что смог выбрать безопасную скорость на мокрой дороге - в ГАИ ночное происшествие назвали настоящим автопобоищем.

ДТП произошло около полуночи а улице Республики, 252 в Тюмени. Въехавшую металлический забор "Тойоту" сначала отбросило на стоявшую на парковке "Ладу", затем иномарка опрокинулась. "Ладу" от удара отбросило на стоящий "Ниссан". В находившуюся рядом "ГАЗель" отлетело запасное колесо от "Тойоты".

Отмечается, что молодой человек за рулем меньше года, ранее нарушений ПДД у него было. Он и его 18-летняя спутница госпитализированы с травмами. Был ли водитель трезв, установит анализ проб, взятых в лечебном учреждении.

Обстоятельства ДТП выясняются.