Тюменцы могут попасть на мастер-классы от волейбольного клуба

Волейбольный клуб "Тюмень" по традиции проведет серию мастер-классов в муниципалитетах Тюменской области. Главная цель спортивного турне – популяризация волейбола.

С 15 апреля по 30 мая тренеры и профессиональные спортсмены клуба будут демонстрировать землякам ряд технических элементов волейбола, разберут тактические моменты игры, а также с радостью ответят на любые вопросы. Бонусом программы станет приз самому активному участнику мероприятия от волейбольного клуба "Тюмень".

Чтобы пригласить к себе в учреждение спортсменов с мастер-классом, надо подать заявку до 1 апреля на электронную почту: cpsrv-vk@mail.ru с пометкой "Мастер-класс". Там же необходимо указать место, желаемое время, количество участников, предложения по форме проведения и контактный телефон.