В ТВВИКУ прошел чемпионат по волейболу

Чемпионат был посвящен памяти погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции выпускников Героя России Владислава Турубары и трижды кавалера ордена Мужества Матвея Шапкина.

Турнир состоялся на базе ведомственного учебного заведения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, чемпионам достался Кубок победителя чемпионата. Также отдельно были поощрены самые активные болельщики соревнований.

"Командование ТВВИКУ уделяет большое внимание патриотическому и спортивному воспитанию личного состава. Традиционно в стенах училища проводятся соревнования, посвященные выпускникам, отличившимся в служебной и боевой деятельности. Основная цель таких мероприятий — популяризация здорового образа жизни, сохранение памяти о тех, кто стоял и стоит на защите Родины", - отмечено в сообщении.

Владислав Турубара родился в селе Михайловка Сакского района Республики Крым 19 января 1998 года. После школы поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени А.И. Прошлякова. В 2020 году успешно его окончил, получив при распределении должность командира инженерно-саперного взвода отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Краснодарском крае. С первых дней СВО принимал активное участие в боях. 29 августа 2022 года Турубара погиб в неравном бою, прикрывая отход подчиненных, сообщает Тюменская линия.