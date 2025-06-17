Вальс выпускников пройдет на набережной Тюмени 20 июня

Акция "Вальс на набережной" запланирована на 20 июня, в этом году она пройдет в городе уже в двенадцатый раз. Поддержать ребят можно с 17:00.

В этом году "Вальс на набережной" посвящен Году защитника Отечества и Году Героев. В масштабном событии примут участие 350 пар выпускников: они исполнят вальс, мазурку и польку. Также зрителей ждет флешмоб и творческий подарок от профессиональных танцоров.

По традиции выпускники возложат цветы, отдавая дань памяти землякам – участникам Великой Отечественной войны. Приглашаем журналистов осветить это событие в 16:30 в сквере Прощания.

С 14:00 до 19:00 будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до улицы Красина, сообщили в администрации города.