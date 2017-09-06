Врач ФЦН Тюмени рассказал о важности ранней диагностики рака у детей

Причины возникновения онкологических заболеваний у детей на сегодняшний день достоверно не определены. Плохая экология, воздействие радиации, наследственность – все это лишь факторы риска, но сказать, что именно спровоцировало болезнь нельзя. Но важно как можно раньше диагностировать заболевание для дальнейшего успешного лечения.

Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Марат Гизатуллин рассказал о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли у ребенка.

По словам Марата Гизатуллина, в силу того, что детский организм активно и быстро развивается, раковые клетки у детей делятся также быстрее, чем у взрослых, поэтому очень важно вовремя поставить диагноз. Осложняется это тем, что болезнь проявляется не сразу.

"Исходя из мирового и личного опыта, могу назвать несколько симптомов, которые чаще замечают родители или воспитатели. Самые распространенные – это головные боли, особенно по утрам, рвота, нарушение походки или зрения. Проявление хотя бы одного из них является поводом обратиться к неврологу, при подозрении на опухоль - сделать компьютерную или магниторезонансную томографию", - пояснил он.

Специалист посоветовал тюменцам избирательнее относиться к информации об онкологии у детей, которую публикуют в Интернете. По его мнению, в общении на форумах на эту тему есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, родители могут больше узнать о болезни, поделиться опытом, заручиться поддержкой тех, кто уже прошел путь излечения. С другой – есть возможность наткнуться на недостоверную информацию, немыслимые методы лечения – от нетрадиционной терапии до услуг экстрасенсов.

"В первую очередь всегда нужно обращаться к официальной медицине. Лечение онкологических заболеваний – многоэтапный комбинированный процесс, который включает хирургическое лечение, химио- и радиотерапию. Лечение комбинируется в зависимости от вида опухоли", - подчеркнул врач.