В ТюмГУ открывается центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric

Центр промышленной автоматизации Mitsubishi Electric создан на базе Тюменского государственного университета в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом, компаниями "Мицубиси Электрик (РУС)" и "Тюмень Прибор", подписанного в начале этого года.

Торжественное открытие центра состоится 27 сентября в 9 часов в Физико-техническом институте ТюмГУ (Перекопская, 15а). В мероприятии примут участие представители правительства Тюменской области, промышленности, делегация из Японии.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, основой центра стала учебная лаборатория систем и средств промышленной автоматизации, в которой установлены учебно-исследовательские стенды и программное обеспечение Mitsubishi Electric.

В числе основных задач лаборатории – интеграция в учебный процесс современных решений в области автоматизации промышленных предприятий, формирование профессиональных компетенций для перехода промышленности к цифровому формату. Здесь также будут проводиться научные исследования, разработка и тестирование прототипов интеллектуальных систем управления с применением высокотехнологичных программных контроллеров и частотно-регулируемого привода.