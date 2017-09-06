В августе на свет появились 1 334 новых тюменца

11:35 06 сентября 2017
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Фото - http://www.nedugamnet.ru

В последний месяц лета тюменские семьи пополнились на 1 334 младенцев: 678 девочек и 656 мальчиков. Если посчитать среднестатистическую цифру - врачи приняли по 41 родам в день.

Кроме этого, август может похвастаться и 1 057 новыми семьями. Как отмечают в городском загсе, цифра превысила показатель этого месяца прошлого года, когда в загс за свидетельством о заключении брака отправились 968 пар.

Теги: статистика , демография , брак , рождение , свадьбы , ЗАГС , дети
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