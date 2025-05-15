Многодетные семьи Тюменской области получили госнаграды

В правительстве Тюменской области в Международный день семьи провели торжественную церемонию вручения государственных наград России и наград Тюменской области многодетным родителям.

Количество многодетных семей ежегодно увеличивается в Тюменской области – за последние пять лет их стало больше на 38 процентов, и сейчас насчитывается почти 40 тысяч, заявил глава региона Александр Моор перед тем, как вручить награды землякам за сохранение семейных устоев и достойное воспитание детей.

"Уверен, для каждого из вас семья играет в жизни важнейшую роль. Это безусловная ценность. Семья укрепляет связь поколений, дарит ощущение надежности, становится источником силы даже в самые трудные дни. Ваши семьи – яркие примеры крепких, успешных союзов и уникальных династий", – обратился к награжденным Александр Моор.

В Тюменской области успешно реализован национальный проект "Демография". В настоящее время началась активная работа по воплощению в жизнь нового нацпроекта "Семья".

По поручению президента России губернатор вручил многодетным семьям государственные награды Российской Федерации – медаль ордена "Родительская слава", а также награды Тюменской области – медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". В числе награжденных – семьи участников специальной военной операции.

Александр Моор пожелал многодетным землякам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.