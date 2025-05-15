Моор поздравил тюменцев с Днем семьи новостью о тройне

11:15 15 мая 2025
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В преддверии Международного дня семьи в Тюменской области у Анастасии и Максима Налетовых родились тройняшки - Юля, Алена и Алиса. губернатор Александр Моор назвал это событие чудесным и поздравил ставшими многодетными родителей девочек, а также всех жителей региона с с Международным днём семьи.

"Поздравляю жителей Тюменской области с Международным днём семьи! Желаю, чтоб в ваших домах царили любовь, тепло и взаимопонимание", - написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что дети появились на свет в Перинатальном центре, сейчас они дома вместе с мамой, папой и старшим братом  Александром. Моор напомнил, что родители смогут получить дополнительные матпомощь на улучшение жилищных условий. "Такая мера поддержки действует в нашем регионе для всех, у кого родилась тройня или более детей одновременно. С 2013 года подобную помощь получили 60 семей региона. В дополнение к федеральным у нас в Тюменской области действует 17 региональных мер поддержки. Некоторые реализуем в рамках нацпроекта "Семья", - отметил губернатор.

 

Теги: #ТО , Александр Моор , демография , многодетные семьи , тройня
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