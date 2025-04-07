Более 1,7 тыс. беременных в Тюменской области получают от СФР единое пособие

7 апреля в России День беременных – праздник, призванный окружить заботой, вниманием и поддержкой каждую женщину в столь ответственный период её жизни. В этот день мы расскажем о важной мере социальной поддержки, предоставляемой Социальным фондом России для будущих мам – едином пособии для беременных женщин.
В настоящее время Отделение Социального фонда России по Тюменской области выплачивает единое пособие 1 735 будущим мамам, которые встали на медицинский учет по беременности в ранние сроки.
Единое пособие назначается беременным при соблюдении следующих условий:
женщина должна встать на учёт в медицинской организации на сроке до 12 недель беременности;
у всех трудоспособных членов семьи должен быть подтверждённый трудовой доход или объективная причина его отсутствия (беременность является таковой);
ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения (в Тюменской области в 2025 году – 17 733 рубля);
доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда за расчетный период в 12 месяцев;
собственность семьи должна соответствовать установленным критериям;
будущая мама должна иметь гражданство РФ и постоянно проживать в России.
Подать заявление о назначении пособия необходимо после 12 недели беременности. После назначения пособия требуется регулярно посещать медицинскую организацию на следующих сроках: 10–14 недель, 18–22 недели, 30–32 недели. Если пропустить плановый прием, то выплата пособия будет приостановлена.
Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе (в Тюменской области в 2025 году – 19 329 рублей).
Отделение СФР по Тюменской области выплачивает пособие за период с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов включительно.
С вопросами можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Тюменской области, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.
Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.
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