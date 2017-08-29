Тюмень за день: 28 августа

Почти все тюменские школы готовы к учебному году

В новом учебном году в школы Тюмени за знаниями отправятся более 90 тысяч школьников, из них 11,5 тысяч сделают это впервые.

Тюменским фирмам предлагают обменять макулатуру на саженцы

В Тюмени вновь началась экологическая акция "Зеленый офис". Организации смогут сдать на переработку макулатуру от 30 килограммов, пластиковые одноразовые стаканчики и пленку, а взамен получить саженцы.

Погода в Тюмени на неделю: до +25 и дожди

На этой неделе в Тюмени ожидаются частые осадки. По прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня, 28 августа, составит до 22 градусов тепла, пройдет грозовой дождь.

В самой крупной школе региона — 26 первых классов

В День знаний в Тюмени примет учеников самая большая школа области — новый корпус МАОУ СОШ №63 в микрорайоне Восточный-2. Образовательное учреждение площадью более 25 тысяч квадратных метров рассчитано на 1,5 тысячи учебных мест. В школе 77 кабинетов, расположенных в восьми отдельных блоках. Образование тут планируют давать с физико-математическим уклоном.

В Тюмени высадят новые яблони и тополя

Этой осенью в Тюмени в рамках компенсационного озеленения за счет городского бюджета посадят 622 дерева и 4589 кустарников. Из деревьев к посадке планируются ель колючая, липа мелколистная и крупнолистная, вяз обыкновенный, яблоня сибирская и "Роялти", тополь пирамидальный и клен остролистный, из кустарников — сирень венгерская и кизильник блестящий.