Тюменским фирмам предлагают обменять макулатуру на саженцы

В Тюмени вновь началась экологическая акция "Зеленый офис". Организации смогут сдать на переработку макулатуру от 30 килограммов, пластиковые одноразовые стаканчики и пленку, а взамен получить саженцы.

Заявить об участии в "Зеленом офисе" можно до 17 сентября. Параллельно участники начинают накопление вторсырья в офисе.

С 18 по 20 сентября волонтеры "Круговорота" обработают заявки и передадут их партнеру акции – компании "Синдикат-полимер", которая до 8 октября заберет на переработку макулатуру и пластик. На вырученные от сдачи сырья средства совместно с проектом "Городская ЭКОбомба" будут закуплены саженцы.

С 9 по 15 октября пройдет подведение итогов и выдача саженцев. Деревца участники смогут высадить самостоятельно или доверить это волонтерам.

В новом сезоне добровольческое объединение "Круговорот" приготовило для участников еще один приятный бонус: в гости к участникам "Зеленых офисов" придут волонтеры и проведут экоурок для сотрудников.

Подробную информацию об акции можно получить в группе "ВКонтакте", по телефону горячей линии "Круговорота" (3452) 920-700 и по электронной почте krugovorot-eco@mail.ru.