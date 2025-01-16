Более 4 тысяч тонн стекла отправили на переработку в Тюменской области

Фото - пресс-служба ТЭО

В 2024 году Тюменское экологическое объединение направило на перерабатывающие заводы 4,2 тысячи тонн стекла, в предыдущий год на переработку отправили 3,6 тысячи тонн этого материала.

Стеклянные банки и бутылки, попадая в контейнеры, часто бьются. Этот стеклобой отделяют от остального мусора на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске, Ишиме и после тщательной сортировки передают компаниям-переработчикам стекольных отходов. Стекло сохраняет свои свойства даже после многократной переработки, а в природной среде такой материал разлагается свыше тысячи лет.

"Выделение полезных компонентов из отходов и их возврат в производственный цикл для создания новых товаров помогает уменьшить количество твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, и способствует сохранению экологии", — подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Процесс сортировки стекла играет важную роль в его последующей переработке и является полезной практикой. Каждый человек может внести свою лепту в этот процесс, начиная раздельный сбор стеклянных отходов в своей повседневной жизни.