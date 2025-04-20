Тюменцы могут принять участие в турнирах по фиджитал-триатлону

В Тюмени продолжается прием заявок на участие в турнирах по фиджитал-триатлону. Горожанам предлагают собрать команды из пяти человек и побороться за медали.

По словам организаторов, фиджитал-триатлон — инновация, нацеленная на приобщение подростков к здоровому образу жизни. Цифровой мир объединяется с физической активностью, - рассказал управляющий фиджитал-центра Максим Шереметьев, такие турниры проводятся постоянно. При этом организаторы экспериментируют с различными форматами.

"На прошлой неделе нас посетило сообщество армрестлеров. Они боролись на руках плюс присутствовали элементы цифрового соревнования. В итоге в фиджитал-триатлоне выиграл не самый сильный спортсмен, а человек, который хорошо проявил себя в разных дисциплинах и набрал больше баллов", — поделился Максим Шереметьев.

Организаторы турниров снизили возраст потенциальных участников с 14 до 12 лет. Подростки могут приходить классами. Участие абсолютно бесплатное, необходимо только заявиться через сообщество фиджитал-центра во ВКонтакте.

"Фиджитал-центр работает в Тюмени уже год. В рамках этих триатлонов показываем все форматы, которые наработали, все, чему мы научились. У нас за небольшое время люди могут познакомиться с фиджитал-спортом", — поделился управляющий.

Данные триатлоны будут проводить до 1 июня. Проект реализуется при поддержке "Росмолодежь.Гранты".

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