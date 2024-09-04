В жилом секторе Тюмени стартовал эксперимент по раздельному сбору мусора

В Тюменской области расширен пилотный проект по внедрению раздельного накопления отходов: теперь он охватывает многоквартирные дома и районы индивидуальной жилой застройки. Это важный шаг к усовершенствованию уже созданной в регионе отрасли и дальнейшей реализации задач нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

Первая контейнерная площадка, где жители в специальных отсеках могут размещать стекло, пластик, металл и макулатуру, установлена 3 сентября на улице Пожарных и спасателей.

"Инициатива установки таких контейнеров пришла от управляющей компании, потому что такая возможность появилась у ТЭО. Нам, жителям, сообщили об этой идее и провели опрос: сортируем ли мы отходы, готовы ли в будущем сортировать, если поставят специальные контейнеры. В результате проголосовало около 500 человек, проживающих здесь. 43% из них выбрали вариант ответа "Да, наконец-то!", 37% – "Ни разу не сортировал, но попробую". И только 20% не заинтересовались. Но я думаю мы, остальные 80% соседей, готовые это делать согласно правилам, наши активисты, со временем переметнём написавших "Не хочу заморачиваться" на свою светлую сторону", – поделилась жительница ЖК "Айвазовский" Александра.

Экологический проект, стартовавший в регионе в 2022 году, служит площадкой для отладки логистики, а также производственных и управленческих процессов в сфере обращения с отходами. Ранее в нём участвовали только юридические лица: девять торгово-развлекательных центров, 89 школ и детских садов, а также органы власти. Расширение на спальные районы сделает экологичный образ жизни более доступным для тюменцев, позволит повысить уровень экологической грамотности жителей и усовершенствует процесс сортировки отходов. В настоящее время регоператором, совместно с департаментом недропользования и экологии Тюменской области, Администрацией города Тюмени рассматривается ещё порядка 50 участков для размещения таких площадок в областном центре.

Вывоз отходов из контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, организован отдельными мусоровозами, что исключает смешивание различных фракций вторичных ресурсов. Контейнерная площадка предоставляется регоператором бесплатно, их содержанием будут заниматься обслуживающие организации, отвечающие за территорию. Новой строки в квитанции за коммунальные отходы не появится.

"Содержимое этих контейнеров, также, как и обычные ТКО, будет централизовано попадать на мусоросортировочный завод, но уже отдельным транспортом и на отдельную линию. Возможностей дальнейшего применения таких материалов для переработчиков больше", – сообщил начальник производственной службы ООО "ТЭО" Сергей Перлов.

Управляющие компании, желающие присоединиться к проекту, могут проконсультироваться в Тюменском экологическом объединении по телефону +7 (3452) 69-63-58 (доб. 17.01 или 1106).