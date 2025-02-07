Тюменцы сдали в переработку три тонны новогодних елок

Три тонны ёлочек тюменцы сдали на переработку в рамках новогодней экологической акции, на тюменском мусоросортировочном заводе деравья переработали в щепу и готовы бесплатно раздать горожанам для использования в личных подсобных хозяйствах, сообщили в пресс-службе ТЭО.

"Благодаря акции, которую провёл тюменский регоператор ТЭО совместно с общественной организацией "Круговорот", почти три тонны новогодних деревьев получат применение в новом качестве. В этом году к акции присоединилось гораздо больше тюменцев – принято почти на тонну больше хвойных, чем в предыдущем", – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Чтобы записаться на получение, нужно оставить заявку.