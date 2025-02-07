В Тюменской области после предыдущих трагических выходных усилят проверки на трассах

В преддверии выходных дней начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер призвал жителей Тюменской области быть внимательнее на автодорогах, особенно загородных, не совершать ошибок в выборе скоростного режима в пути:

Предыдущие выходные дни, которые выдались теплыми, принесли несколько трагических аварий и бед людям. Предстоящие выходные дни также ожидаются теплыми, комфортными, многие жители нашего региона отправятся в места зимнего отдыха, к родственникам, интенсивность движения на федеральных и региональных автодорогах возрастет. Я призываю автомобилистов быть внимательнее, не совершать опасных маневров в пути и сбавить скорость.

В пятницу и в выходные дни в Тюменской области пройдут сплошные проверк водителей на трезвость, рейды по противодействию пьяному вождения. Контроль Госавтоинспекции на региональных и федеральных автодорогах усилен.