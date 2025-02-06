Тюменка победила во Всероссийском конкурсе "Знание.Лектор"

В Национальном центре "Россия" в Москве 5 февраля состоялась церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор от Российского общества "Знание". Ими стали 70 лекторов из 37 регионов страны, в том числе из Тюменской области.

Победительницей четвертого сезона Знание.Лектор от Тюменской области стала Мария Петрова — процессный менеджер в "ИТ Стройдвор", педагог по культуре речи, филолог-преподаватель высшей категории. В финале конкурса представила лекцию "Речь — суперсила человека", в которой рассказала о ключевых ошибках в устном общении, которые мешают эффективной коммуникации, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УрФО.

Четвертый сезон Всероссийского конкурса Знание.Лектор проходил с 23 апреля 2024-го по 5 февраля 2025 года. В нем участовали больше 19 тысяч человек из всех регионов России, включая свыше 5 тысяч школьников в специальной номинации. Они готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами. В финал конкурса вышли 140 сильнейших участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Каждый из них получил почетное звание лектора Российского общества "Знание".

Каждый победитель получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Награды лучшим вручили министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента РФ Елена Ямпольская, гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль, капитан танковых войск, Герой России, директор департамента по патриотической работе в Российском обществе "Знание" Балдан Цыдыпов.

Сергей Кравцов отметил, что лекторы формируют мировоззрение слушателей, участвуют в развитии суверенной системы образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор. Елена Ямпольская подчеркнула, что лекторы находятся на передовых рубежах новой системы передачи знаний, а с ними — ключевых смыслов и ценностей нашей жизни. Максим Древаль рассказал о новых мерах по поддержке лекторов, которые Общество планирует реализовать уже в этом году. "Нам очень важно, чтобы у лекторов всегда была возможность развиваться, оттачивать свое мастерство, обмениваться опытом. Поэтому уже в марте этого года мы запускаем для вас проект, где вы сможете стать участниками вдохновляющих встреч, мастер-классов, кинопоказов, интеллектуальных игр. До конца года мы запланировали более тысячи мероприятий, которые пройдут в каждом регионе России. А кульминацией станет ежегодный форум, на котором мы соберем лекторов со всей страны. Думаю, что в этом году площадкой станет наш Центр знаний “Машук” в Пятигорске. Мы рассчитываем провести такой форум осенью", — сообщил Максим Древаль.